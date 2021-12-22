«Челси» усилился футболисткой сборной России

Российская футболистка Алсу Абдуллина подписала контракт с лондонским «Челси». Об усилении сообщается на сайте клуба.

20-летняя спортсменка ранее представляла столичный «Локомотив». Соглашение с «аристократами» рассчитано до июня 2024 года. Абдуллина будет выступать в составе английского клуба под номером 27.

В составе «Локомотива» Абдуллина отметилась четырьмя голами в 46 матчах за клуб. На ее счету две победы в Кубке России, а также золото чемпионата страны.

Первым клубом в карьере Абдуллиной стало «Чертаново», в академии которого она занималась с 14 лет. Дебют спортсменки в профессиональном футболе состоялся в апреле 2017-го. Вместе с «Чертаново» она выигрывала серебро и бронзу чемпионата России.