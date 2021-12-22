Чубайс ответил словами «Что, блин, еще надо?» на вопросах о ценах

Спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс резко ответил на вопрос по поводу итогов реформы электроэнергетики, завершенной в 2008 году. Он сказал, что в стране постоянно снижается уровень тарифов. Видео с его словами опубликовано в Fаcebook.

«Мы живем в логике, что темпы роста тарифов на электроэнергию не могут превышать темпы роста инфляции. Россия живет уже долгие годы в логике последовательного снижения уровня тарифов. Блин, что еще-то надо, друзья?» — отметил он.

В России к 2050 году из-за борьбы с выбросами углерода на 28 процентов вырастет в цене электричество, прогнозируют аналитики «ВТБ-Капитал». По данным Forbes, электроэнергия в стране может подорожать на 26 процентов к 2050 году из-за энергоперехода.

Реформа РАО «ЕЭС России» завершилась 30 июня 2008 года. Энергомонополист был разделен на генерирующие и сбытовые компании, перешедшие в частные руки. Появились десятки частных генерирующих компаний.