В Кремле раскритиковали практику экстрадиции россиян из третьих стран в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал практику экстрадиции россиян из третьих стран в США. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

Песков назвал данную практику, действительно, порочной и незаконной. «Это вызывает нашу глубокую озабоченность», — подчеркнул он.

Представитель Кремля также призвал граждан России к особой озабоченности на фоне подобных непредсказуемых действий Вашингтона. Он добавил, что российские власти продолжат защищать интересы россиян в той мере, в которой это возможно.

18 декабря стало известно, что российского бизнесмена Владислава Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США. В ответ на этот шаг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия глубоко разочарована решением, принятым швейцарским Федеральным уголовным судом. Она отметила, что российское посольство поддерживает контакт с адвокатами предпринимателя.

Клюшина арестовали в кантоне Валлис в конце марта 2021 года и взяли под стражу в ожидании решения об экстрадиции. По данным США, бизнесмен и его соучастники получали десятки миллионов долларов в обмен на секретные данные.

