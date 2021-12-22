Девушка избитого фигуриста-чемпиона рассказала о сроках его восстановления

Анна Сидорова, девушка фигуриста-олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева, рассказала подробности инцидента с избиением спортсмена. Об этом сообщается в Telegram-канале Олимпийского комитета России (ОКР).

Спутница фигуриста, которая является известной керлингисткой, рассказала о предварительном прогнозе врачей о сроках восстановления спортсмена. По их словам, Соловьеву придется провести в больнице минимум десять дней.

Сидорова также порадовалась огласке, которую получила история. «Другие люди должны увидеть на этом примере, что так себя вести нельзя и такого быть не должно», — добавила спортсменка.

Соловьев стал жертвой нападения, когда вступился за Сидорову. Злоумышленники были задержаны, а сам пострадавший госпитализирован с травмой головы. Фигурист находится в нейрохирургическом отделении Боткинской больницы. Момент нападения запечатлела камера видеонаблюдения.

Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Вместе они стали олимпийскими чемпионами 2014 года и серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях.

