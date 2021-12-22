Лавров положительно оценил публикацию дипломатической переписки с ФРГ и Францией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что публикация дипломатической переписки с министерствами иностранных дел ФРГ и Франции российским внешнеполитическим ведомством была предпринята не зря. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не пытаюсь взывать к совести кого бы то ни было, вызывать у кого-то чувство стыда. Мы работаем на дипломатическом поприще, здесь, наверное, эмоции — не лучший советчик», — заявил российский министр, комментируя вопрос журналиста телеканала RT по публикации переписки с его коллегами Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

По словам Лаврова, для работы на дипломатическом поприще необходим «здоровый цинизм». Именно руководствуясь такими принципами, МИД России принял решение опубликовать переписку, чтобы пресечь спекуляции Франции и ФРГ, будто Лавров не желает вести переговоры по Украине.

17 ноября российский МИД опубликовал переписку главы министерства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ, чтобы избежать искажений позиции Москвы относительно встречи дипломатов в «нормандском формате» и «предотвратить дальнейшие спекуляции» на эту тему.

В МИД Германии заявили, что Берлин и Париж расценивают обнародование переписки как нарушение дипломатической практики. Сам Лавров объяснил решение обнародовать письма фразой «достали». По словам министра, европейские коллеги делали «не очень этичные заявления», выставляя ситуацию в таком свете, будто Лавров лично не хочет переговоров.