Предсказана судьба дешевой ипотеки

Программа льготной ипотеки в России завершится в июле 2022 года. Такой прогноз дали в рейтинговом агентстве НКР, сообщает РИА Новости.

При этом в агентстве предсказали, что семейная ипотека будет действовать дольше — до 2023 года. Программа господдержки, которая должна закончиться летом 2022 года, предполагает семипроцентную ставку по ипотеке на жилье в новостройках. Дальнейшую судьбу льготной ипотеки обсуждают и власти, и участники рынка.

Крупнейшие российские банки выступают за продление программы, но в модернизированном варианте. Топ-менеджер ВТБ Анатолий Печатников предложил оставить льготную ипотеку для таких категорий населения, как врачи и учителя. Сохранить дешевую ипотеку для некоторых граждан и городов предлагал и глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

За продление льготной ипотеки высказался и председатель правления Сбербанка Герман Греф. По его мнению, программу стоило бы сохранить для отдельных регионов и категорий населения. Он подчеркнул, что льготная ипотека показала хорошую результативность и при снижении ключевой ставки в будущем может быть выгодна для государства.