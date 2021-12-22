В России задумали потратить миллиарды на сжигание мусора

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов разослал в профильные ведомства письмо с текстом нового федерального проекта «Развитие технологий энергетической утилизации отходов производства и потребления». В нем предложена поэтапная реализация строительства 25 мусоросжигательных заводов в России. Об этом сообщает РБК.

Согласно задумке, на первом этапе будет построено девять предприятий в крупнейших городах страны. Заводы планируют включить в нацпроект «Экология». Дочернее предприятие «Ростеха» «РТ-Инвест» намерено потратить на строительство 25 заводов 1,3 триллиона рублей, из которых 320 миллиардов, как предполагается, составят субсидии от государства. Предприятия планируют построить в 2021-2026 годах.

Первые девять заводов будут построены до 2024 года, их мощность по сжиганию мусора составит 4,93 миллиона тонн в год. Предприятия будут расположены в семи регионах: Подмосковье, Воронежской, Ленинградской, Иркутской и Омской областях, Краснодарском крае и Башкирии. В письме Минпромторга первый этап проекта оценивается в 342,46 миллиарда рублей. Из бюджета будут выделены 37,55 миллиарда рублей. При этом в документе не уточняется, из каких именно внебюджетных источников «РТ-Инвест» собирается финансировать проект.

В федеральном проекте также предусмотрены изменения в закон «Об отходах производства и потребления», благодаря которым с 2022 года 15 средств от экосбора можно было тратить на строительство и эксплуатацию мусоросжигательных заводов. Экосбор платят производители товаров и упаковки, если сами не утилизируют свою продукцию. Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что после 2022 года поступления увеличатся до 100 миллиардов рублей в год.

Ранее в феврале вице-премьер Виктория Абрамченко называла проект «РТ-Инвеста» «платиновым» и предложила его доработать. Минфин подчеркивал, что поддержать проект за счет бюджетных средств до 2024 года не получится. Включение инвестпроекта «РТ-Инвеста» в нацпроект «Экология» позволит увеличить шансы компании получить господдержку и построить хотя бы девять заводов, считает член комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева.

В ноябре сообщалось, что «РТ-Инвест» запустит гигантский завод по переработке пластика к 2023 году. Компания подписала контракт о строительстве фабрики с Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области и управляющей компанией особой экономической зоны «Кашира-парк». Завод станет крупнейшим в России — его мощность составит более 100 тысяч тонн готовой продукции в год.

