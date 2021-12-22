«Газпром» отказался бронировать поставки газа в Европу третий день подряд

«Газпром» в очередной раз отказался бронировать мощности газопровода «Ямал-Европа» на суточном аукционе для транзита газа через Польшу на 23 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на результаты аукциона на платформе GSA Platform. Компания принимает такое решение третий день подряд.

В ходе аукциона на «сутки вперед» 22 декабря были доступны мощности в объеме 89,1 миллиона кубометров на точке входа в польский участок магистрали, однако это предложение осталось невостребованным. «Газпром» начал снижать объем бронирования перекачки газа через Польшу с 17 декабря, а начиная с 20 декабря и вовсе приостановил транзит.

При этом компания также воздерживается от бронирования мощностей трубопровода на дополнительной сессии, которая проводится непосредственно перед началом новых газовых суток. В результате с 21 декабря физический поток газа по газопроводу идет в реверсном направлении из Германии в Польшу. При этом поставки осуществляются огласно заявкам потребителей в соответствии с действующими контрактами, отмечали представители «Газпрома».

Из-за приостановки транзита топлива в Европу одним из главных поставщиков его цена поднялась до нового исторического максимума: на торгах 22 декабря стоимость газа достигала 2187 долларов за тысячу кубометров. Financial Times сообщила, что несколько грузовых судов, перевозящие сжиженный природный газ (СПГ) в Азию, в середине рейса экстренно поменяли курс на Европу, так как европейские потребители предложили большую цену за топливо.

