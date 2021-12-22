Кремль объяснил приглашение украинского журналиста на пресс-конференцию Путина

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, объяснил, почему украинский журналист Роман Цимбалюк аккредитован на большую пресс-конференцию российского лидера, сообщает ТАСС.

Песков связал приглашение Цимбалюка с нежеланием Кремля уподобляться Украине, которая изгнала всех российских журналистов из Киева. «У нас действует закон о СМИ, который предоставляет равные права зарубежным СМИ и нашим российским СМИ», — отметил он.

Сообщалось, что Цимбалюк вызван на допрос в прокуратуру в связи с возможным разжиганием вражды и ненависти к россиянам. Песков в ответ на это заявил, что признать его виновным в нарушении действующего закона может только суд.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что в пресс-конференции смогут участвовать СМИ-иноагенты. Они будут иметь такое же право задать вопрос президенту. «Статус иностранного агента для СМИ не является запретительным. Он никоим образом не запрещает работу», — отметил Песков.