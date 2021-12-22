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В России разработали новый двигатель для беспилотников

ЦИАМ завершил разработку авиационного роторно-поршневого двигателя

Фото: ЦИАМ

В России разработали новый силовой агрегат для пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Специалисты Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова (ЦИАМ) завершили разработку технического проекта роторно-поршневого двигателя. Соответствующее сообщение опубликовали на сайте Фонда перспективных исследований (ФПИ).

В сообщении отметили, что двигатель РПД-150Т разрабатывают в рамках опытно-конструкторской работы по заказу Минпромторга России. Роторно-поршневой силовой агрегат предназначен для замены двигателей иностранного производства на беспилотниках и пилотируемых летательных аппаратах.

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В ФПИ сообщили, что на следующем этапе работ будет разработана конструкторская документация для создания опытных образцов РПД-150Т. Опытно-конструкторскую работу планируют завершить в 2024 году.

Ранее заместитель директора программы перспективных двигателей «ОДК-Климов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха») Михаил Шеремет рассказал о разработке гибридного двигателя. По его словам, демонстратор авиационного силового агрегата на базе двигателя ВК-650В выпустят в 2023 году.

В ноябре генеральный директор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков сообщил о начале работ над сборкой тяжелого БПЛА «Сириус». Беспилотник с двумя двигателями разрабатывают как вариант беспилотного аппарата «Орион».

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Даниил Иринин
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