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Военные медики из США создали вакцину против всех штаммов COVID-19

Военные ученые из США заявили о создании вакцины против всех штаммов коронавируса

Фото: REITHERA / Reuters

Военные медики из США создали новую вакцину от COVID-19, которая сможет эффективно бороться со всеми существующими и будущими штаммами. Об этом пишет издание Defense One со ссылкой на директора отделения новых инфекционных заболеваний Кайвона Моджаррада.

Ученые национального военного медицинского исследовательского центра армии США заявили о создании вакцины против всех штаммов COVID-19, включая омикрон. Препарат уже прошел успешные испытания на животных, первый этап тестирования завершился в декабре 2021 года. Новая вакцина получила название SpFN и основана на наночастицах спайкового ферритина. Как заявил Моджаррад, первые клинические испытания с участием невакцинированных испытуемых показали положительные результаты.

«Мы решили ориентироваться на долгосрочную перспективу и не фокусироваться на первоначальном вирусе SARS, а вместо этого понимать, что вирусы мутируют, будут появляться новые варианты. Наша платформа и подход позволят людям подготовиться к этому», — сказал Моджаррад.

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20 декабря Минздрав России разрешил компании «Генериум» провести испытания назальной вакцины от коронавируса. По информации изготовителя, она впрыскивается пациенту через нос и переносится гораздо мягче внутримышечной прививки.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в России могут появиться две назальные вакцины от COVID-19 на основе препарата «Спутник V». Он уточнил, что вакцина компании «Генериум» будет иметь собственную форму в виде жидких капель со стабилизатором.

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Дмитрий Сотак
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