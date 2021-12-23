Первая партия «Спутника V» белорусского производства отправится в Россию

В Белоруссии выпустили первую партию российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Произведенные концерном «Белмедпрепараты» вакцины теперь отправят в России для проверки качества. Информацию передает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики.

Качество вакцин белорусского производства будут проверять специалисты Центра имени Гамалеи — разработчика технологии для «Спутник V» и «Спутник Лайт». «По планам, они (белорусские вакцины — прим. «Ленты.ру») будут заложены на исследование стабильности. На этих образцах будет исследоваться стабильность препарата при хранении», — сообщили представители Минздрава.

Выпущенная на «Белмедпрепаратах» серия вакцин — первая, произведенная в Белоруссии по полному циклу. Производить «Спутник» собственными силами республика решила еще в конце 2020 года, а к 2022-му планирует передать первую партию в гражданский оборот и на экспорт.

Ранее в Белоруссии объявили о начале массовой вакцинации детей от 12 лет. Подростков с 27 декабря будут прививать китайским препаратом от компании Sinopharm.