Белоруссия назвала срок поступления «Спутника V» своего производства на рынок

Премьер Белоруссии: «Спутник V» местного производства будет доступен с июня 2022 года

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал, что вакцина «Спутник V» собственного производства будет доступна гражданам уже к июню 2022 года. Он заявил, что местные предприятия почти готовы к полному циклу производства своего препарата, который запустят в конце 2021-го. Слова главы белорусского правительства передает «БЕЛТА».

«Исходя из графика, к началу лета следующего года вакцина будет готова к поступлению в гражданский оборот в Беларуси и на экспортный рынок», — сказал Головченко.

Сроки производства и доступности вакцины Головченко назвал в ходе визита на предприятие «Белмедпрепараты». Во время посещения предприятия его сопровождали заместитель и министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич.

Белоруссия планирует производить более 10 миллионов доз «Спутника V» в год, из которых четыре миллиона — для собственных нужд. В декабре страна выпустит пилотную серию вакцин, которая поступит на хранение для проверки на стабильность.

Ограниченное изготовление «Спутника V» в Белоруссии началось еще весной 2021 года. Технологию производства вакцины безвозмездно передала Россия.