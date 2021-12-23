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«Газпром» поставил рекорд по добыче

Миллер: в 2021 году «Газпром» добудет рекордные за 13 лет 515 млрд кубометров газа

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что в 2021 году компания добудет 515 миллиардов кубометров газа — на 62,2 миллиарда кубометров больше показателя 2020 года, пишет «Интерфакс». Объем станет рекордным за последние 13 лет.

Глава корпорации добавил, что объем поставок «Газпрома» на внутренний рынок России вырос на 29,7 миллиарда кубометров. «Это очень серьезный вклад в социально-экономическое развитие страны. Конечно же, самое важное для нас — это стабильная и надежная поставка газа нашим российским потребителям», — отметил Миллер.

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По словам главы «Газпрома», результаты компании за 2021 год доказали, что она является лидером мирового энергетического рынка. «Год 2021 как всегда оказался для нас годом рекордным. Новые рекорды в производстве, новые рекорды в поставках газа и новые рекорды в финансовых показателях. И мы с вами в этом году уверенно подтвердили, что мы являемся лидером мирового энергетического рынка», — подчеркнул Миллер.

Несмотря на большой объем поставок газа за последние месяцы, в середине декабря «Газпром» начал уменьшать объем транзита в Европу по трубопроводу «Ямал — Европа». До середины прошлой недели компания ежедневно бронировала по 31,4 миллиона кубометров из доступных 89,1 миллиона кубометров. В пятницу, 17 декабря, прокачка сократилась до 27 миллионов, в субботу — до 5,2 миллиона, а в воскресенье — до 4,2 миллиона. В понедельник, последний день поставок, транзит составил 3,8 миллиона кубометров.

С тех пор «Газпром» перестал бронировать мощности — газ в Европу не поставляют уже три дня. В связи с этим цена топлива в Европе установила очередной рекорд в 2187 долларов за тысячу кубометров. 22 декабря украинская энергетическая компания «Нафтогаз» подала в ЕС жалобу на «Газпром», обвинив российского поставщика в манипуляции рынком. Украина предложила Евросоюзу надавить на «Газпром», чтобы компания продолжила поставки.

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Софья Ермакова
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