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Регионам дали право менять тарифы на электричество

«Ъ»: регионам разрешили определять тарифы на электроэнергию для населения

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Правительство России решило запустить реформу тарифов на электроэнергию для населения. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, регионам предоставили право самостоятельно устанавливать предельный объем потребления электроэнергии по льготным тарифам. Гражданам, превысившим этот минимум, предстоит платить за электричество по более высокому тарифу. При этом методика вычисления такого объема еще не разработана.

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В Федеральной антимонопольной службе и в Минэнерго заверили, что этот инструмент не приведет к росту тарифов, а его цель — пресекать злоупотребления со стороны потребителей, которые используют установленные льготные тарифы на электроэнергию. В ведомстве заявили, что при этом тарифы для населения будут установлены с учетом прогноза социально-экономического развития и существующих мер социальной поддержки граждан.

8 декабря стало известно, что энергетики стали через суд повышать тарифы на электроэнергию для ферм по майнингу криптовалюты в частных домах. «Иркутскэнергосбыт» доказал, что майнеры ведут коммерческую деятельность, но покупают электроэнергию по низким тарифам для населения. Например, в 2019 году компания выявила частный дом площадью 148,5 квадратных метра, который потреблял 193 тысячи киловатт-часов в месяц (примерно 22 процента от потребления всего поселка). Владельца по суду обязали выплатить 7,5 миллиона рублей.

7 декабря «Ведомости» выяснили, что энергопереход в России до 2050 года будет стоить от 14 до 24 триллионов рублей инвестиций. Эксперты представили два сценария — инерционный (высокоуглеродный) и низкоуглеродный. В случае реализации второго аналитик «ВТБ капитала» Владимир Скляр предсказал резкий рост тарифов на электроэнергию — на 28 процентов выше инфляции. Такой показатель станет значительным сдерживающим фактором для перехода на чистую энергию.

Марина Совина
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