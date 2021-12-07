Тарифам на электроэнергию в России предсказали резкий рост

«Ведомости»: энергопереход в России приведет к росту тарифов на 28 процентов выше инфляции

Энергопереход в России до 2050 года будет стоить от 14 до 24 триллионов рублей инвестиций. К такому выводу пришли в Институте проблем естественных монополий (ИПЕМ), пишут «Ведомости».

Эксперты представили два сценария — инерционный (высокоуглеродный) и низкоуглеродный. В случае реализации второго аналитик «ВТБ капитала» Владимир Скляр предсказал резкий рост тарифов на электроэнергию — на 28 процентов выше инфляции. Такой показатель станет значительным сдерживающим фактором для перехода на чистую энергию.

Высокоуглеродный сценарий предусматривает введение в год мощностей на 5 гигаватт, причем две трети из них составят ТЭС, строительство крупных ГЭС мощностью 4,2 гигаватта и возведение крупных блоков АЭС только для замены тех, что необходимо вывести из эксплуатации. После 2034 года такой вариант развития событий означает строительство ветряных и солнечных электростанций суммарной мощностью по 500 и 250 мегаватт в год соответственно.

Во втором сценарии говорится о вводе по 8 гигаватт новой генерации в год, причем три четверти мощностей будут представлены низкоуглеродными проектами, то есть солнечными, ветряными, атомными и гидроэлектростанциями. При этом в тепловой генерации сохраняются только те станции, что вырабатывают и тепло, и электроэнергию. Оба сценария предусматривают только строительство ТЭМ в пределах Единой системы газоснабжения, то есть с самыми эффективными парогазовыми установками.

В первом случае выбросы сократятся на 1 процент к показателям 2019 года, во втором — на 47 процентов. Низкоуглеродный вариант близок к планам Минэнерго, которые предусматривают 57 процентов безуглеродной генерации к 2050 году.

Ранее аналитики «ВТБ Капитала» оценили стоимость снижения выбросов на 25 процентов к 2060 году в 43 триллиона рублей, на 50 процентов — в 86,6 триллиона, а на 100 процентов — в 479,8 триллиона. Президент России Владимир Путин поставил задачу достичь к этому сроку углеродной нейтральности.