В Евросоюзе призвали к сотрудничеству с Россией

Все дальнейшие переговоры о сотрудничестве и гарантиях безопасности в Европе должны основываться на укреплении действующих договоренностей между странами, заявил верховный представитель Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в личном аккаунте в Twitter.

«Обсудил с действующим председателем ОБСЕ (главой МИД Швеции) Анн Линде ситуацию в сфере безопасности в Восточной Европе. Любые реальные дискуссии по безопасности в Европе должны основываться на необходимости укреплении обязательств в рамках ОБСЕ — реальных основах европейской безопасности, а не вести к их разрушению», — написал Боррель.

22 декабря Боррель поддержал предложение НАТО провести заседание Совета Россия-НАТО. Он заявил, что приглашение альянса к диалогу в ответ на российские предложения является серьезным действием для обеспечения мира в Европе. «Совет будет взаимодействовать как с США, так и с НАТО, чтобы обеспечить представление своих интересов в любой возможной дискуссии с Россией по вопросам европейской безопасности», — заключил дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что первый раунд переговоров России и США по гарантиям безопасности в Европе стартует в самом начале 2022 года. Министр отметил, что между Вашингтоном и Москвой есть согласие задействовать три трека переговоров.

