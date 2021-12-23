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Стала известна реакция Овечкина и Малкина на отказ НХЛ пускать игроков на Игры

Илья Ковальчук о реакции Овечкина и Малкина на пропуск Олимпиады-2022: ребята расстроены
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Timothy T. Ludwig / Reuters

Олимпийский чемпион и менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук рассказал о реакции Александра Овечкина и Евгения Малкина на отказ Национальной хоккейной лиги (НХЛ) пускать игроков на Игры-2022 в Пекине. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Конечно, все ребята расстроены, но надеюсь, это не последняя их Олимпиада», — заявил Ковальчук. По его словам, в российской команде были готовы к такому решению лиги. Он уточнил, что теперь появилась ясность, какие кандидаты в национальную команду на Олимпиаду будут вызваны на сбор в Новогорске.

22 декабря стало известно об отказе НХЛ отпустить хоккеистов на Игры. Решение было принято на фоне возросшего количества случаев заражения коронавирусом в лиге.

Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная Россия на групповом этапе сыграет с Чехией, Швейцарией и Данией.

Дарья Коршунова
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