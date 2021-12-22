НХЛ определилась с вопросом о допуске игроков на Олимпиаду

Национальная хоккейная лига (НХЛ) отказалась пускать игроков на Олимпиаду в Пекине, которая запланирована на февраль 2022 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Таким образом, НХЛ обнародовала окончательное решение по данному вопросу. Лига ссылается на возросшее количество случаев заражения спортсменов коронавирусом и объявила о том, что хоккеисты не примут участия в Играх в Пекине.

21 декабря журналист Фрэнк Серавалли сообщил, что НХЛ совместно с профсоюзом игроков намерены не пустить хоккеистов в сборные на Олимпиаду-2022. По мнению журналиста, это решение может привести к переносу самих Игр на 2023 год.

Также о возможном недопуске игроков со стороны НХЛ сообщал и «Матч ТВ». 20 декабря телеканал отмечал, что лига рассчитывала на согласие со стороны профсоюза в данном вопросе. Комиссионер лиги Билл Дэйли допускал запрет еще в октябре. Тогда он также ссылался на проблему коронавируса.