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НХЛ определилась с вопросом о допуске игроков на Олимпиаду

НХЛ: хоккеисты клубов лиги не примут участия в Олимпийских играх в Пекине

Фото: Stan Szeto-USA TODAY Sports / Reuters

Национальная хоккейная лига (НХЛ) отказалась пускать игроков на Олимпиаду в Пекине, которая запланирована на февраль 2022 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Таким образом, НХЛ обнародовала окончательное решение по данному вопросу. Лига ссылается на возросшее количество случаев заражения спортсменов коронавирусом и объявила о том, что хоккеисты не примут участия в Играх в Пекине.

21 декабря журналист Фрэнк Серавалли сообщил, что НХЛ совместно с профсоюзом игроков намерены не пустить хоккеистов в сборные на Олимпиаду-2022. По мнению журналиста, это решение может привести к переносу самих Игр на 2023 год.

Также о возможном недопуске игроков со стороны НХЛ сообщал и «Матч ТВ». 20 декабря телеканал отмечал, что лига рассчитывала на согласие со стороны профсоюза в данном вопросе. Комиссионер лиги Билл Дэйли допускал запрет еще в октябре. Тогда он также ссылался на проблему коронавируса.

Николай Костюков
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