Стало известно о решении НХЛ отказаться пускать хоккеистов на Олимпиаду

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков лиги (NHLPA) планируют отказаться пускать спортсменов на Олимпиаду в Пекине. Об этом сообщает журналист Фрэнк Серавалли в своем Twitter.

Организации пришли к согласию и бойкотируют Зимние Игры в Пекине, не позволив хоккеистам представлять свои сборные. Ожидается, что НХЛ вскоре уведомит о своем решении Международный олимпийский комитет (МОК), тогда об отказе от участия в соревнованиях будет объявлено уже официально. По мнению Серавалли, такой поворот событий может привести к переносу Олимпиады с 2022 на 2023 год.

20 декабря «Матч ТВ» сообщил, что в руководстве НХЛ отказались пускать игроков на Олимпиаду в Пекин из-за роста количества случаев заражения коронавирусом в лиге. Ожидалось, что данное решение поддержит Ассоциация игроков — профсоюз хоккеитов лиги.

В октбре комиссионер НХЛ Билл Дэйли также допускал, что лига может запретить хоккеистам участие в Олимпиаде. Функционер также ссылался на пандемию.