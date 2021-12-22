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Стало известно о решении НХЛ отказаться пускать хоккеистов на Олимпиаду

НХЛ и ассоциация игроков лиги бойкотируют Олимпиаду-2022 в Пекине

Фото: Kirby Lee / Reuters

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков лиги (NHLPA) планируют отказаться пускать спортсменов на Олимпиаду в Пекине. Об этом сообщает журналист Фрэнк Серавалли в своем Twitter.

Организации пришли к согласию и бойкотируют Зимние Игры в Пекине, не позволив хоккеистам представлять свои сборные. Ожидается, что НХЛ вскоре уведомит о своем решении Международный олимпийский комитет (МОК), тогда об отказе от участия в соревнованиях будет объявлено уже официально. По мнению Серавалли, такой поворот событий может привести к переносу Олимпиады с 2022 на 2023 год.

20 декабря «Матч ТВ» сообщил, что в руководстве НХЛ отказались пускать игроков на Олимпиаду в Пекин из-за роста количества случаев заражения коронавирусом в лиге. Ожидалось, что данное решение поддержит Ассоциация игроков — профсоюз хоккеитов лиги.

В октбре комиссионер НХЛ Билл Дэйли также допускал, что лига может запретить хоккеистам участие в Олимпиаде. Функционер также ссылался на пандемию.

Николай Костюков
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