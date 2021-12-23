Фанаты «Зенита» откажутся от оформления Fan ID

Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» опубликовало заявление относительно введения Fan ID. Текст доступен в Instagram.

«Ландскрона» выступила против оформления Fan ID от имени актива фанатов «Зенита». В заявлении движения нововведение оценивается как репрессивное и избыточное. «Такие правила игры идут вразрез с интересами болельщиков и футбола в целом», — убеждены его составители.

17 декабря Госдума в третьем чтении приняла законопроект о введении паспорта болельщика для доступа на соревнования. Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года. Однако олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова допустила, что Fan ID не будет применяться на матчах РПЛ.

Fan ID был опробован на ЧМ-2018 в России. Для прохода на трибуну и в фан-зоны каждый болельщик был обязан иметь персонифицированную карту зрителя. Ее обладателям предоставлялись льготы, среди которых был бесплатный проезд на общественном транспорте. Иностранцам, оформившим Fan ID, разрешалось въезжать в Россию без визы.

