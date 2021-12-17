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В Госдуме допустили отказ от применения Fan ID на матчах РПЛ

Депутат Госдумы Светлана Журова: Fan ID, может, и не будет распространяться на матчи РПЛ

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала принятие законопроекта о Fan ID. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«В теории Fan ID, может, и не будет распространяться на матчи Российской Премьер-лиги», — допустила Журова. Она отметила, что паспорт болельщика в первую очередь необходим для проведения международных соревнований.

Журова подчеркнула, что обязательности в законе нет, есть только возможность введения системы идентификации. Она уточнила, что правительство выработает порядок применения и определит, какие стадионы и мероприятия будут обязаны использовать Fan ID.

Ранее 17 декабря Госдума в третьем чтении приняла законопроект о введении паспорта болельщика для доступа на соревнования. Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года. Официально паспорт болельщика будет называться персонифицированной картой для посещения спортивного соревнования. Он позволит идентифицировать всех лиц, задействованных в проведении турнира, для обеспечения безопасности и общественного порядка. Оформить документ можно будет на портале Госуслуг.

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Дарья Коршунова
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