Госдума приняла закон о Fan ID в третьем чтении

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о введении паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования. Об этом сообщает ТАСС.

Закон вступит в силу с 1 июня 2022 года. Официально паспорт болельщика будет называться персонифицированной картой для посещения спортивного соревнования. Он позволит идентифицировать всех лиц, задействованных в проведении турнира, для обеспечения безопасности и общественного порядка. Оформить документ можно будет на портале Госуслуг.

Перечень официальных спортивных соревнований, для посещения которых потребуется паспорт болельщика, будет определен правительством с учетом особенностей видов спорта и уровня турнира. Продажа билетов на такие соревнования будет осуществляться при наличии действующего Fan ID, который также нужно будет предъявлять на входе.

Болельщикам могут отказать в оформлении документа, если ранее они нарушали общественный порядок на спортивном мероприятии, в том числе и за рубежом, или намеревались совершить противоправные действия. Обжаловать отказ в выдаче Fan ID либо решение о приостановке его действия можно будет в судебном порядке.

Fan ID был впервые опробован на чемпионате мира-2018 в России. Для прохода на футбольные матчи и в фан-зоны каждый болельщик должен был иметь персонифицированную карту зрителя. Ее обладателям предоставлялись льготы, среди которых был бесплатный проезд на общественном транспорте. Иностранцам, получившим Fan ID, разрешалось въезжать в Россию без визы.