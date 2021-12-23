Главный редактор «Новой газеты» оценил ответ Путина на его вопрос

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов оценил ответ президента России Владимира Путина на его вопрос про дело об убийстве журналистки Анны Политковской, назвав его хорошим. Об этом сообщает РИА Новости.

Муратов заявил, что его устроил ответ президента на вопрос. «Я считаю, что мы обязаны все время, пока преступления не раскрыты и чтобы они не повторялись в будущем, задавать вопрос о заказчиках этих убийств. Говорить по заказчикам, грубо говоря, дело продолжается — это хороший ответ», — сказал главред «Новой газеты».

Также журналист поблагодарил коллег, работающих на радиостанции «Эхо Москвы», Максима Курникова и Алексея Венедиктова за то, что вместо одного из своих вопросов они взяли вопрос от «Новой газеты».

Ранее президент России в ходе ежегодной пресс-конференции сообщил, что сделал все, чтобы раскрыть убийство журналистки Анны Политковской и политика Бориса Немцова. Он отметил, что существует мнение, будто заказчики убийств спрятались, однако органам дознания это неизвестно. «Если есть заказчики, то будем их искать», — подчеркнул Путин.

Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома 7 октября 2006 года. По данным следствия, мотивом преступления была месть за ее профессиональную деятельность. В июне 2014 года киллер Рустам Махмудов и один из организаторов убийства, Лом-Али Гайтукаев, получили пожизненные сроки.