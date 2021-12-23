Муратов рассказал о пожертвовании своей Нобелевской премии

Главный редактор издания «Новая газета» Дмитрий Муратов рассказал Znak, каким организациям пожертвовал полученную им Нобелевскую премию мира. По словам Муратова, часть денег он перечислил детскому хоспису, а также благотворительным фондам, помогающим детям и взрослым с тяжелыми заболеваниями.

Главред издания рассказал, что общая сумма премии составила порядка 40,2 миллиона рублей. Он пожертвовал по 5 миллионов рублей фондам «Подари жизнь» и «Круг добра», помогающим тяжелобольным детям, фонду помощи хосписам «Вера» и детскому хоспису «Дом с маяком». Также Муратов передал 10 миллионов рублей фонду работников СМИ, который в том числе поддерживает сотрудников средств массовой информации, борющихся с тяжелыми заболеваниями.

Муратов добавил, что часть полученных им денег потратят на создание фильма о положении прессы в России и на премирование сотрудников «Новой газеты». Остаток средств сохранен «на черный день». «Осталось немного в качестве заначки [для "Новой газеты"] — мало ли что случится», — уточнил главный редактор издания.

Журналист также рассказал, что предварительно провел между читателями «Новой газеты», поддерживающими издание пожертвованиями, голосование по поводу распределения премии. Участники опроса поддержали решение Муратова.

Ранее стало известно, что Дмитрий Муратов завершил свою нобелевскую речь минутой молчания в честь погибших журналистов. Главред «Новой газеты» также отметил, что хотел бы, чтобы журналисты умирали только от старости.

Муратов получил Нобелевскую премию мира 10 декабря в Осло. Награды также удостоилась филиппинская журналистка Мария Рессе. Журналистов наградили «за усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира».