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Названа позиция сборной России в рейтинге ФИФА по итогам года

Сборная России по итогам 2021 года оказалась на 34-м месте в рейтинге ФИФА

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Сборная России по футболу сохранила 34-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Позиция команды названа на сайте организации.

В активе российской сборной 1493 очка. Первое место в рейтинге сохранила сборная Бельгии (1828,45), на втором месте расположилась Бразилия (1826,35), тройку сильнейших замкнула команда Франции (1786,15).

Позиции всех команд не изменятся по итогам 2021 года. Следующая версия рейтинга будет опубликована 10 февраля 2022-го.

Прошлый год Россия завершила на 39-м месте в списке лучших сборных мира. В 2021-м команда не смогла выйти из группы на чемпионате Европы и получила право сыграть в стыковых матчах за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Алексей Гусев
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