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Минеев нарисовал шарж на Исмаилова и получил ответ

Боец ММА Владимир Минеев нарисовал шарж на Магомеда Исмаилова и предложил продать его

Фото: @mineevmma

Российский боец смешанного стиля (MMA) Владимир Минеев нарисовал шарж на бывшего соперника Магомеда Исмаилова и получил от него ответ. Пост доступен в Instagram Исмаилова.

«А я думаю, что он там рисует! Оказывается, меня! И все же я у него в голове», — подписал Исмаилов снимок, на котором он держит в руках рисунок Минеева. Также боец попросил подписчиков оценить шарж по пятибалльной шкале.

Бойцы встретились на турнире JFC Pride, куда были приглашены в качестве гостей. Там Минеев и нарисовал портрет соперника. Исмаилову понравился шарж, и он оставил подпись на листе. «Может, продать задорого?» — написал Минеев в Instagram.

Бойцы дважды проводили поединки. В октябре 2021 года Минеев нокаутировал Исмаилова в их второй схватке и удержал пояс чемпиона AMC Fight Nights. Первый поединок состоялся осенью 2018 года и завершился вничью.

Дарья Коршунова
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