Минеев нокаутировал Исмаилова на турнире AMC Fight Nights 105

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев нокаутировал соотечественника Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Титульный бой в среднем весе завершился в третьем раунде. Для Минеева это была первая защита титула.

На церемонии взвешивания накануне боя вес Минеева составил 84,4 килограмма, а Исмаилова — 84,0 килограмма.

31-летний Минеев за карьеру провел 17 поединков, в 15 из которых выиграл, в одном — проиграл, еще один свет к ничьей. 35-летний Исмаилов провел 20 боев, победил в 17 из них, два — проиграл, один свел к ничьей.