Минеев принес извинения семье Исмаилова

Боец ММА Минеев извинился перед семьей Исмаилова после победы над соперником

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев оценил состоявшийся поединок с Магомедом Исмаиловым на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи, в котором Минеев одержал победу. Слова спортсмена передает корреспондент «Ленты.ру».

Минеев поблагодарил всех пришедших на турнир и отметил, что знает о немалой стоимости билетов на поединок. «Проигравшему дали слово первому — это нонсенс. Не говорите после этого, что я любимчик Fight Nights», — подчеркнул боец.

Победитель боя также поблагодарил Исмаилова, добавив, что спортсмены «сделали шоу» для зрителей. Кроме того, он принес извинения семье соперника.

«Хочу извиниться перед его семьей. Я знаю, она в зале. Даже неловко, что такое произошло у них на глазах», — сказал боец.

Минеев нокаутировал Исмаилова на турнире AMC. Титульный бой в среднем весе закончился в третьем раунде. Для Минеева поединок стал первой защитой титула.

На церемонии взвешивания накануне боя вес Минеева составил 84,4 килограмма, а Исмаилова — 84,0 килограмма. Первая встреча спортсменов завершилась вничью.

