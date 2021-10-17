Минеев заявил о желании провести против Исмаилова третий бой

Владимир Минеев рассказал о желании провести против Магомеда Исмаилова третий бой

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев рассказал о желании провести против соотечественника Магомеда Исмаилова третий бой. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Я бы с удовольствием повторил бы. Так что, Исмаилов, пусть сегодня последний удар за тобой, но мы можем это исправить», — заявил боец.

Ранее 17 октября Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде на турнире AMC Fight Nights 105. Для Минеева это была первая защита титула.

Первый совместный бой спортсменов прошел в октябре 2018 года и окончился вничью. Кроме этого поединка, 31-летний Минеев за карьеру провел 18 боев, в 16 выиграл, в одном — проиграл. 35-летний Исмаилов провел 21 бой, победил в 17, в трех — проиграл.