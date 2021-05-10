Бойца Исмаилова обвинили в трусости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Владимир Минеев обвинили коллегу Магомеда Исмаилова в трусости. Об этом он рассказал на канале FIGHT SHOW в YouTube.

По его мнению, спортсмен боится сказать себе правду, которая заключается в том, что их первый бой справедливо завершился вничью. Минеев добавил, что в том поединке Исмаилов не был убедительным.

«Он сильный боец и сильный оппонент, но доблести я в нём не увидел, потому что человек после боя начал ныть и какой-то бред говорить», — отметил россиянин.

Минеев и Исмаилов возглавили турнир FIght NIghts Global осенью 2018-го. Их противостояние завершилось вничью. Матч-реванш запланирован на 1 октября. В декабре прошлого года на турнире AMC Fight Nights в Москве между спортсменами произошел конфликт, который перерос в массовую драку.