Боец Исмаилов вступился за сына Кадырова после спорной победы в боксерском бою

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов в эфире телеканала «Матч Боец» вступился за сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама после победы в боксерском поединке.

Спортсмен посчитал, что Кадырова-младшего нельзя критиковать, так как он выходил на ринг за честным поединком. «Купленный ли это был бой? Мы можем лишь гадать об этом. Такое впечатление, что угол Аслана Биттирова выбросил полотенце от страха», — заявил Исмаилов.

8 апреля Адам Кадыров принял участие в турнире по профессиональному боксу, в котором победил Биттирова техническим нокаутом — рефери остановил бой и начал десятисекундный отсчет, после чего секунданты выбросили полотенце в знак отказа от дальнейшего участия в поединке. Пользователей смутило, что нокдаун начали отсчитывать, несмотря на то, что Биттиров не касался пола рукой или коленом. Комментаторы призвали Кадырова-младшего отказаться от победы.

Исмаилов провел 22 поединка в MMA в карьере. На его счету 19 побед, два поражения, еще один бой с его участием завершился вничью.