Исмаилов прокомментировал нокаут от Минеева на турнире AMC Fight Nights 105

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов прокомментировал нокаут от соотечественника Владимира Минеева на турнире AMC Fight Nights 105. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Исмаилов заявил, что не уважает Минеева как человека, но считает его хорошим спортсменом. «Я был хорошо готов, и он отлично себя проявил. Бомба. Сегодня Лысый хищник уходит в раздевалку проигравшим. Но это не значит, что я не буду себя чувствовать победителем», — заметил боец. Он также поблагодарил фанатов за поддержку.

Ранее 17 октября Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде на турнире AMC Fight Nights 105, который проходил в Сочи. Для Минеева это была первая защита титула. После боя он заявил о желании провести против Исмаилова третий бой.

Первый совместный бой спортсменов прошел в октябре 2018 года и окончился вничью. Кроме этого поединка, 31-летний Минеев за карьеру провел 18 боев, в 16 выиграл, в одном — проиграл. 35-летний Исмаилов провел 21 бой, победил в 17, в трех — проиграл.