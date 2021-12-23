В Каталонии введут комендантский час из-за коронавируса

Правительство Каталонии вводит комендантский час в регионе с 24 декабря на фоне роста числа заражений коронавирусом. Об этом сообщает El Pais.

По информации издания, Высокий суд Каталонии одобрил новые меры по борьбе с пандемией COVID-19, принятые правительством Женералитата. При этом прокуратура выступила против решения властей.

В рамках новых ограничений в муниципалитетах Каталонии с населением более ста тысяч человек будет действовать комендантский час с часа ночи до шести утра. Помимо этого, власти также вводят запрет собираться компаниями более десяти человек. Отмечается, что эпидемиологические меры будут действовать две недели, впоследствии их могу продлить.

Ранее берлинский Институт Роберта Коха сообщил, что в Германии зарегистрирована первая смерть от омикрон-штамма коронавируса. По данным института, умершему пациенту было около 60 лет. До этого агентство Bloomberg писало, что европейские страны введут дополнительные ограничительные меры для борьбы с ростом заболеваемости.