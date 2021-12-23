В Германии зарегистрирована первая смерть от омикрона

Берлинский Институт Роберта Коха сообщил, что в Германии зарегистрирована первая смерть от омикрон-штамма коронавируса. Официальная информация об этом представлена на сайте учреждения.

По данным института, погибшему пациенту было около 60 лет.

На данный момент по всей территории ФРГ было выявлено 3198 случаев заболевания омикрон-штаммом — с 22 по 23 декабря их количество увеличилось на 25 процентов.

20 декабря власти Германии заявили, что планируют ввести ограничения социальных контактов для всех граждан с 28 декабря на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. Новые эпидемиологические меры коснутся как привитых граждан, так и отказавшихся от вакцинации и переболевших коронавирусной инфекцией.

Ранее в тот же день Bloomberg сообщал, что европейские страны введут дополнительные ограничительные меры для борьбы с ростом заболеваемости и распространением омикрон-штамма COVID-19 на период рождественских праздников.