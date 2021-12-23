Почти 100 тысяч россиян остались без теплоснабжения из-за аварии на ТЭЦ

В зоне ограниченного теплоснабжения в результате аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ остаются 95 тысяч человек, 1120 жилых домов. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по ликвидации последствий аварии.

«В зоне ограничения теплоснабжения остается 1120 жилых домов (на момент аварии было 1328), 95 тысяч человек (на момент аварии было 105 400), 83 социально-значимых объекта (на момент аварии было 93)», — говорится в сообщении.

Авария на ТЭЦ-1 в Бурятии произошла утром в четверг, 23 декабря. Из-за возгорания электрической проводки на ТЭЦ в республике ввели режим ЧС. Власти организовали пункты временного размещения горожан. Приостановлена работа детских садов и школ.

СК после аварии возбудил уголовное дело по статье 217.1 УК РФ о нарушении требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.