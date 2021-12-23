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Тутберидзе рассказала о мотивировании учениц

Тренер Этери Тутберидзе: девочек можно мотивировать будущей известностью и квартирами

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе порассуждала о проблеме мотивирования спортсменов. Об этом она рассказала в программе «Пусть говорят» в эфире Первого канала.

«Ты хочешь состояться в жизни? Чтобы твои дети были с известной мамой. У тебя будет квартира», — поделилась Тутберидзе тем, как мотивирует девочек. Тренер отметила, что юные ученицы понимают важность будущего.

Тутберидзе призналась, что мальчиков мотивировать сложнее. По ее мнению, их невозможно заинтересовать лучшей жизнью их детей в будущем. Также тренер посоветовала спортсменам быть требовательнее к себе и не радоваться не самым успешным выступлениям. «Вот мы так и растим наших мальчиков, что они слабее. И они в это свято верят», — отметила Тутберидзе.

Ранее хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков рассказал, почему среди подопечных тренера отсутствуют сильные фигуристы, выступающие в мужском одиночном катании. «У меня два варианта. Первый — нет яиц. Второй — очень сложно разорваться и на мальчиков, и на девочек», — объяснил он.

Дарья Коршунова
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