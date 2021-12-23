Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Адмирал
0:3
Завершен
Локомотив
КХЛ - регулярный чемпионат
Трактор
0:0
1-й период
live
Северсталь
КХЛ - регулярный чемпионат
Ак Барс
Сегодня
19:30 (Мск)
Барыс
КХЛ - регулярный чемпионат
Авангард
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
КХЛ - регулярный чемпионат
Витязь
Сегодня
19:30 (Мск)
ХК Сочи
КХЛ - регулярный чемпионат
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Автомобилист
КХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Тутберидзе сравнила критиков с цирковыми артистами

Тренер Тутбиридзе сравнила отечественных критиков фигурного катания с цирковыми артистами

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе сравнила критиков с цирковыми артистами. Об этом она заявила в программе «Пусть говорят» в эфире Первого канала.

«Когда читаешь эти комментарии еще кого-то и еще, все время хочется сказать: "И-и-и на арену цирка в этот раз выходит кто?"», — сказала Тутберидзе. Она отметила, что старается абстрагироваться от этого, но иногда задумывается и не понимает, почему журналисты и блогеры критически высказываются о программах.

Тутберидзе назвала глупостью заявления критиков, что она «штампует малолеток». «Наши соотечественники больше жалуются на правила и больше хейтят, чем иностранцы. Они эту волну поднимают», — добавила она.

Работа тренерского штаба Тутберидзе часто подвергается критике. Так, 6 декабря продюсер и жена Евгения Плющенко Яна Рудковская отказалась считать Тутберидзе величайшим тренером. Она заявила, что такого статуса наставница сможет добиться в том случае, если ее спортсмены пройдут несколько Олимпийских игр.

Конфликт между тренерскими штабами Плющенко и Тутберидзе начался после того, как в группу двукратного олимпийского чемпиона из «Самбо-70» перешли Александра Трусова и Алена Косторная. Плющенко обвинили в переманивании спортсменок, он этот факт отрицал. В этом сезоне фигуристки вернулись обратно.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Путин пообещал поднять пенсии выше уровня инфляции
В российском регионе детям-диабетикам подарили конфеты на Новый год
Мужчина сбежал из карантинного отеля в Таиланде и тайно поехал на другой остров
Украина продлила запрет на ввоз товаров из России
Тутберидзе сравнила критиков с цирковыми артистами
Дина Саева снялась в полупрозрачном наряде без нижнего белья
Рыбы нашли необычный способ защищаться от хищных птиц
Россиянин пытался поджечь бар после ссоры с охранниками
Главнокомандующий ВСУ увидел исключения в режиме прекращения огня в Донбассе
Спутники США обнаружили производство баллистических ракет в Саудовской Аравии
Политолог рассказал об ультиматуме Путина на пресс-конференции
Путин пообещал решить проблему с работой мобильных операторов в Крыму
Индонезия отказалась от российских самолетов Су-35
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter