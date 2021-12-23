Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе сравнила критиков с цирковыми артистами. Об этом она заявила в программе «Пусть говорят» в эфире Первого канала.

«Когда читаешь эти комментарии еще кого-то и еще, все время хочется сказать: "И-и-и на арену цирка в этот раз выходит кто?"», — сказала Тутберидзе. Она отметила, что старается абстрагироваться от этого, но иногда задумывается и не понимает, почему журналисты и блогеры критически высказываются о программах.

Тутберидзе назвала глупостью заявления критиков, что она «штампует малолеток». «Наши соотечественники больше жалуются на правила и больше хейтят, чем иностранцы. Они эту волну поднимают», — добавила она.

Работа тренерского штаба Тутберидзе часто подвергается критике. Так, 6 декабря продюсер и жена Евгения Плющенко Яна Рудковская отказалась считать Тутберидзе величайшим тренером. Она заявила, что такого статуса наставница сможет добиться в том случае, если ее спортсмены пройдут несколько Олимпийских игр.

Конфликт между тренерскими штабами Плющенко и Тутберидзе начался после того, как в группу двукратного олимпийского чемпиона из «Самбо-70» перешли Александра Трусова и Алена Косторная. Плющенко обвинили в переманивании спортсменок, он этот факт отрицал. В этом сезоне фигуристки вернулись обратно.