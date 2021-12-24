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Чемпион ОИ Батыргазиев завоевал титул чемпиона по боксу

Боксер Батыргазиев завоевал титул в полулегком весе по версии IBF, победив Манзанилла

Фото: Carl Recine / Reuters

Российский боксер Альберт Батыргазиев завоевал титул интернационального чемпиона в полулегком весе по версии Международной боксерской федерации (IBF). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в московском комплексе «Крылья Советов» в рамках турнира «Лига Ставок. Вечера бокса». Спортсмен нокаутировал соперника из Венесуэлы Франклина Манзанилла в четвертом раунде техническим нокаутом. Для Батыргазиева это пятая победа нокаутом на профессиональном уровне в пяти боях.

17 сентября Батыргазиев стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ в 2021 году. Вместе с ним эту награду получили олимпийские чемпионы Никита Нагорный, Максим Храмцов, Владислав Ларин и Евгений Рылов.

В августе Батыргазиев стал олимпийским чемпионом Игр в Токио в весовой категории до 57 килограммов. В решающем поединке он обыграл американца Дьюка Рэгана раздельным решением судей со счетом 3:2.

Анастасия Борисова
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