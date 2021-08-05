Российский боксер Батыргазиев стал олимпийским чемпионом

Российский боксер Альберт Батыргазиев стал олимпийским чемпионом Игр в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающем поединке он обыграл американца Дьюка Рэгана раздельным решением судей со счетом 3:2. Россиянин боксировал в весовой категории до 57 килограммов. Он принес российской команде 15-ю золотую награду на Играх в Токио.

В полуфинале Батыргазиев одержал победу над кубинцем Ласаро Альваресом. После встречи он заявил, что соперник провоцировал его.

Ранее 5 августа российский боксер Глеб Бакши завоевал бронзовую награду Олимпийских игр. В полуфинале спортсмен уступил бразильцу Эберту Соузе в трех раундах раздельным решением судей со счетом 1:4.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.