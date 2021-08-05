Российский боксер Бакши завоевал бронзу Олимпиады

Российский боксер Глеб Бакши завоевал бронзовую награду Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале спортсмен уступил бразильцу Эберту Соузе в трех раундах раздельным решением судей со счетом 1:4. Бакши выступал в весовой категории до 75 килограммов. Он принес российской команде 54-ю медаль Игр в Токио.

1 августа два российских боксера завоевали медали Олимпиады. Имам Хатаев и Андрей Замковой выиграли две бронзовые награды.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.