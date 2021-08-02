Российский борец-классик выиграл первую схватку на Олимпиаде

Российский борец-классик Александр Чехиркин выиграл первую схватку на Олимпиаде в Токио и вышел в четвертьфинал турнира по греко-римской борьбе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен во встрече весовой категории до 77 килограммов взял верх над мексиканцем Альфонсо Лейвой Йепесом - 7:0. Следующим соперником россиянина будет Карапет Чалян из Армении.

Турнир по трем стилям борьбы стартовал 1 августа. Спортсмены разыграют 18 комплектов наград, в каждой весовой категории выступают по 16 сильнейших атлетов мира.

Ранее сборная России опустилась на одну позицию в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр в Токио. На данный момент команда занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых наград. На четвертое место поднялись австралийцы.

1 августа российские боксеры Имам Хатаев и Андрей Замковой завоевали две бронзовые награды в боксе, теннисист Карен Хачанов выиграл серебро в одиночном разряде, гимнастка Анастасия Ильянкова — на брусьях, а фехтовальщики — в мужской командой рапире.