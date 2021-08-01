Российский боксер выиграл бронзу на Играх в Токио

Российский боксер Андрей Замковой выиграл бронзовую медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 69 килограммов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Замковой проиграл матч полуфинала олимпийского турнира кубинцу Ронелу Иглесиасу судейским решением. Таким образом, он стал обладателем бронзовой медали: поединки за третье место по регламенту не предусмотрены.

В финальном поединке кубинец поспорит за золото с оппонентом из Великобритании Патом Маккормаком. Бой пройдет 3 августа.

Ранее 1 августа российский боксер Имам Хатаев завоевал бронзу в весовой категории до 81 килограмма на Олимпиаде в Токио. В полуфинале он проиграл британскому бойцу Бенджамину Уиттакеру.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.