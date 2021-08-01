Российский боксер Хатаев завоевал бронзу на Олимпиаде

Российский боксер Имам Хатаев завоевал бронзу в весовой категории до 81 килограмма на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале Хатаев проиграл британскому бойцу Бенджамину Уиттакеру со счетом 1:4. Медаль стала 38-й наградой российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио.

31 июля сборная России осталась на четвертом месте в неофициальном медальном зачете Олимпийских игр в Токио. На тот момент в активе российских спортсменов в общей сложности было 37 медалей (11 золотых наград, 15 серебряных и 11 бронзовых).

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования завершатся 8 августа.