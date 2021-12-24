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Российским военным поставили модернизированные машины для эвакуации танков

«Уралвагонзавод» отправил военным партию модернизированных машин БРЭМ-1М

Фото: «Уралвагонзавод»

«Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») поставил российским военным бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-1М. Они предназначены для эвакуации танков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В сообщении отметили, что партию модернизированных машин отправили в рамках гособоронзаказа. Машины предназначены для подразделений, которые используют танки Т-72, Т-80 и Т-90. БРЭМ-1М позволяет эвакуировать поврежденные машины и оказывать помощь экипажам при проведении полевого ремонта.

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Модернизированная машина построена на шасси танка Т-90. БРЭМ-1М развивает скорость до 60 километров в час, а запас хода составляет 700 километров. Грузоподъемность гидравлического крана БРЭМ-1М увеличили до 20 тонн, а на грузовой платформе машина может перевозить до 1,5 тонны груза. Также БРЭМ-1М оснастили сварочным аппаратом для ремонта в полевых условиях. Машина получила установку открытого типа с пулеметом калибра 12,7 миллиметра.

В ноябре в США назвали танк Т-72 надежной опорой российской армии. В публикации Business Insider отметили модернизационный потенциал боевой машины. Новые модификации Т-72 могут противостоять современным танкам.

В августе российскую БРЭМ Т-16 на платформе «Армата» показали в подробностях. Машина получила две лебедки, грузовую платформу, сошник-бульдозер, механизированную сцепку и буксировочные средства.

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Даниил Иринин
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