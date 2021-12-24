Президент Зеленский сыграл необычную роль в новогоднем шоу

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на шоу «Вечернего квартала» и сыграл там необычную роль. Увидеть Зеленского украинцы смогут в новогоднем эфире канала «1+1», сообщает «УНИАН».

Подробности актерской игры Зеленского сообщила актриса Елена Кравец, также принявшая участие в шоу. «Владимир немного подыграл нам в номере, о котором он даже не знал. Драматургия была в том, чтобы он делал то, что ему говорят. Не буду спойлерить», — рассказала Кравец. Премьера «Вечернего квартала» состоится в 20:00 (21:00 по московскому времени) 31 декабря.

Связи с прежним местом работы, студией «Квартал 95», Зеленский не оставил и после избрания президентом Украины. 17 декабря он вместе с женой Еленой, советником Сергеем Шефиром и главой офиса украинского лидера Андреем Ермаком пришел на новогодний концерт студии. А его личная помощница Мария Левченко до недавнего времени даже официально получала зарплату в «Квартале 95».

Вместе с тем оппозиция часто обвиняет Зеленского в пассивной позиции на внешнеполитической арене. «Украинская власть полностью потеряла инициативу и оказалась в роли пассивного наблюдателя», — заявляли представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) по случаю двухлетия встречи глав государств в формате «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия и Франция). По мнению двух третей украинцев, страна находится под внешним управлением.