Избившего сына Дацика наркомана задержали

Наркомана, избившего сына российского бойца смешанного стиля (MMA) Вячеслава Дацика, задержали в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По факту нападения на 16-летнего Ярослава и его друга возбуждено уголовное дело по статьям 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и 213 («Хулиганство»). По информации источника, задержанный мужчина ранее был судим за грабеж и по наркотической статье.

23 декабря наркоман набросился на сына бойца и его друга в подъезде дома на Нижней Сыромятнической улице. Пострадавшие самостоятельно покинули место происшествия и обратились за помощью врачей. Оба несовершеннолетних были госпитализированы с ушибами и подозрением на черепно-мозговую травму.

Дацик завоевал популярность в конце 1990-х и начале 2000-х. В своем первом официальном поединке он отправил в нокаут будущего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрея Орловского. В последнее время Дацик сосредоточен на выступлениях в поп-MMA и поединках по правилам бокса или кикбоксинга.

Боец неоднократно имел проблемы с законом, судим, отбывал наказание. Последний раз он был приговорен к году заключения за незаконное пересечение границы с Эстонией.