Владелец «Спартака» обвинил бывшего гендиректора клуба в отмывании денег

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун обвинил бывшего гендиректора клуба Шамиля Газизова в незаконных операциях. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Федун заявил, что обратится в компетентные органы для изучения законности агентских комиссий за переходы футболистов Александра Кокорина и Остона Урунова. «Газизов сам выбрал быстрый заработок на этих сделках вместо долголетней работы с клубом», — подчеркнул он.

Ранее 24 декабря Газизов заявил телеканалу «Матч ТВ», что Федун при подписании контракта обещал ему часть акций красно-белых. Также стало известно, что московский клуб получил иск на 101 миллион рублей от бывшего генерального директора.

Газизов стал гендиректором «Спартака» в июле 2020 года. В декабре он покинул пост, заявив, что не хочет превращаться в обычного клерка. В данный момент он работает на аналогичной должности в «Уфе».

