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«Росатом» решил собирать батарейки в почтовых отделениях

«Ъ»: «Росатом» с 1 марта будет собирать старые батарейки в отделениях «Почты России»

Фото: Sergey Smirnov / Global Look Press

ФГУП «Федеральный экологический оператор (ФЭО, входит в «Росатом») решил с 1 марта 2022 года начать самостоятельно собирать старые батарейки у населения. В качестве новой базы для сбора рассматриваются отделения «Почты России». Об этом в пятницу, 24 декабря, пишет «Коммерсантъ».

Издание со ссылкой на протокол совещания с участниками рынка в Минприроды сообщает, что оператор предложил лишить импортеров батареек права на их сбору, транспортировку и утилизацию. Таким образом, с 1 марта 2022 года по закону «Об отходах производства и потребления» ФЭО останется единственным оператором, у которого будет право на утилизацию токсичных отходов, в том числе бытовых батареек.

Идея «Росатома» заключается в том, чтобы импортеры заключали прямой договор с ФЭО на сбор и утилизацию и оплачивали его услуги. Кроме того, ФЭО выдвинул предложение обязать магазины получать паспорта опасности на контейнеры с батарейками.

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В организации заверили, что компании, самостоятельно организующие сбор и утилизацию батареек, продолжат это делать, однако должны будут предоставлять оператору информацию через онлайн-систему. При этом с «Почтой России» обсуждается лишь возможность перевозки, а не сбора батареек в отделениях. В «Почте России» изданию ответили, что обсуждение с «Росатомом» перевозки токсичных отходов находится на начальной стадии.

Ранее сообщалось, что замглавы Минпромторга Виктор Евтухов разослал в профильные ведомства письмо, в котором предложена поэтапная реализация строительства 25 мусоросжигательных заводов в России. Согласно задумке, на первом этапе будет построено девять предприятий в крупнейших городах страны. Заводы планируют включить в нацпроект «Экология». Дочернее предприятие «Ростеха» «РТ-Инвест» намерено потратить на строительство 25 заводов 1,3 триллиона рублей, из которых 320 миллиардов, как предполагается, составят субсидии от государства. Предприятия планируют построить в 2021-2026 годах.

Марина Совина
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