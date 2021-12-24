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Заявления о войсках России на границе с Украиной объяснили попыткой саботажа

Баширов: заявление о войсках России на границе с Украиной — саботаж переговорного процесса

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Материал агентства Bloomberg о том, что Россия наращивает войска на границе с Украиной может быть попыткой саботажа переговорного процесса по предложениям о безопасности, адресованным НАТО и США, считает политтехнолог Марат Баширов. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что в НАТО есть силы, которым не нравится курс президента США Джо Байдена на мирное урегулирование ситуации.

Баширов предположил, что материал Bloomberg — часть кампании по информационному давлению на Россию. Он добавил, что кадры, якобы доказывающие наращивание войск на границе, крайне низкого качества и содержат признаки редактирования.

Дело в том, что в НАТО есть определенные силы, которым не нравится переговорный процесс между президентом России Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Марат Башировполиттехнолог

«Идет активное сопротивление действиям, которые предпринимает администрация президента США, пытающаяся нащупать какие-то точки равновесия. В итоге изданиям просто подсовывают фейковые инсайды, а в фотографиях особо уже никто не разбирается, хотя там есть элементы фотошопа. Так что все это не имеет никакого отношения к реальному положению вещей, только к внутренней борьбе», — убежден политтехнолог.

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Несмотря на явное противодействие, Баширов считает, что в конечном итоге победит именно позиция Байдена, пытающегося урегулировать конфликт мирным путем. На это, по словам политолога, указывает в том числе и реакция администрации американского президента на заявление о готовящейся американской группировкой провокации с использованием химического оружия на Донбассе.

«Когда Шойгу заявил, что будет попытка провокации, администрация Байдена опровергла это уже через несколько часов. Меня тогда очень удивила скорость. Если бы они действительно хотели это проверить, процесс занял бы большее количество времени. А, значит, Байден просто сразу запросил у спецслужб информацию по ситуации. И это был откровенный ему сигнал», — заключил Баширов.

О том, что Россия якобы продолжает наращивать войска на границе с Украиной и стягивает в регион военную технику сообщило агентство Bloomberg. Его источник ссылается на спутниковые снимки, на которых якобы видно, что с ноября к границе были перемещены танки, артиллерийское вооружение и системы противовоздушной обороны.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия имеет право перемещать войска по своей территории в любом направлении, при этом у Москвы «отсутствуют намерения по вторжению на территорию Украины».

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Наталия Белова
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